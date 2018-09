Cade dalla spalletta dell'Arno, morto 25enne

(Fotogramma)

Tragedia nella notte sul lungarno Pacinotti a Pisa: un giovane di 25 anni di Barga (Lucca) è morto dopo essere caduto dalla spalletta lungo il fiume Arno. Il fatto è accaduto poco prima delle 3. Sono stati alcuni passanti a lanciare l'allarme ma al personale del 118 arrivato sul posto non è rimasto che constatare il decesso. Sull'accaduto, i cui contorni non sono ancora chiari, indagano i carabinieri. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per recuperare la salma.