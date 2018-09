Gioco estremo sul web, muore a 14 anni

(Fotogramma)

Potrebbe essere morto per un gioco diffuso in rete il 14enne trovato impiccato nella sua cameretta il 6 settembre scorso a Milano. In un primo momento si era pensato al suicidio di un adolescente, ma dagli accertamenti sul pc e sullo smartphone del ragazzo - riferiscono alcuni quotidiani - sarebbe emerso che il 14enne si era collegato a siti web con tutorial per praticare il 'blackout', una sorta di gioco del soffocamento che spinge a privarsi dell'ossigeno per periodi sempre più prolungati. Il ragazzo, Igor Maj, il cui nome è stato diffuso dai genitori in un appello diffuso in rete, era un arrampicatore ed è rimasto soffocato da una corda da roccia legata al letto a castello della sua cameretta.