Si stacca un pezzo, protestano ma il treno prosegue per 10 fermate

Protestano per un pezzo del treno che si stacca e struscia sul terreno, ma il convoglio prosegue la corsa per dieci fermate. E' successo stamane a un treno delle ferrovie Nord Milano sulla linea Como Lago-Milano. Partito alle 7.16 dalla stazione di Como Nord i passeggeri hanno sentito un rumore strano, continuo e molto forte provenire dalle rotaie. Inutili le segnalazioni dei pendolari. Il treno, ha proseguito come se nulla fosse, con gli altoparlanti muti, sostando in una decina di stazioni e solo dopo molte insistenze si è fermato a Saronno senza più ripartire.