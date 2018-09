Insulta e aggredisce con spranga un musulmano

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Con una spranga di ferro aggredisce un musulmano vicino a un centro di preghiera e gli rompe il piede. Per la vicenda, che risale al 7 luglio scorso, un 45enne di Barcellona Pozzo di Gotto nel messinese in attesa del processo è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dovrà rispondere dell'accusa di danneggiamento e lesioni personali con l'aggravante di avere agito per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. I militari, grazie al racconto della vittima e di numerosi testimoni, hanno ricostruito la dinamica dei fatti di quanto accaduto vicino al centro di culto islamico della cittadina del Longano.

L'uomo ubriaco aveva dapprima insultato alcuni musulmani in attesa di svolgere la preghiera e poi c'era stata l'aggressione con la spranga di ferro. Il marocchino aveva riportato una frattura al piede. Si era allora scagliato contro altri due, tentando di danneggiare le loro auto. A seguito del provvedimento cautelare l'uomo dovrà adesso presentarsi tutti i giorni nella caserma di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa del processo.