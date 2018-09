Lite in famiglia, padre uccide figlio di un anno

(Fotogramma)

Orrore a Scarperia, in provincia di Firenze. Un bimbo di un anno è morto dopo che il padre, nel corso di una lite in famiglia, lo ha colpito con un fendente.

La segnalazione dell'omicidio del bimbo è arrivata intorno alle 20 circa presso la Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo. La piccola vittima, M.P., 1 anno compiuto il 3 settembre scorso, è stato ucciso presso l'abitazione di via San Francesco a Scarperia. Il delitto, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, è stato compiuto dal padre, N.P., 34enne pregiudicato, programmatore informatico, nel corso di una lite con la convivente A.L., trentenne impiegata, anche lei pregiudicata, che è stata ferita alla testa e agli arti, ed è stata portata presso l'ospedale di Borgo San Lorenzo. L'omicida è stato trovato sul posto sotto shock e poi condotto in caserma a Borgo San Lorenzo. Ora l'uomo è in stato di fermo.