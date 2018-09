22mila italiani in Lussemburgo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

In Lussemburgo vivono circa 22.000 italiani. Il dato, che assume un significato particolare nelle ore dello scontro tra Matteo Salvini e il ministro degli Esteri lussemburghese Jean Asselborn, è contenuto nei documenti diffusi dall'Istituto nazionale di statistica e di studi economici del Granducato (Statec). Secondo le cifre, aggiornate all'inizio del 2018, gli italiani presenti nel paese sono 21.962 e costituiscono il 3,6% della popolazione totale.

In termini assoluti non è lontano il record stabilito nel 1970, quando gli italiani emigrati in Lussemburgo erano 23.490 e rappresentavano il 6,9% degli abitanti complessivi. Ancor più eloquenti i dati relativi al 1960, quando la popolazione del Granducato era meno numerosa e i 15.708 italiani rappresentavano addirittura il 37,8% del totale.