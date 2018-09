Antagonisti e No Tav scatenano la guerriglia, 76 denunce

In questo video diffuso dalla polizia di Stato, l'assalto, avvenuto il 7 settembre a un cantiere della Tav a Gravella di Chiomonte, compiuto da Antagonisti e No Tav. Blitz gestito dai 'Kollettivi Studenteschi Autonomi', riconducibili al centro sociale 'Askatasuna'. 76 le persone denunciate dalla Digos. Nella clip diversi militanti con modalità 'militari', come si evince dalle immagini registrate, scatenano un violentissimo e fittissimo lancio di razzi, bombe carta e altri artifici pirotecnici.