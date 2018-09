"Lavori urgenti", chiuso ponte sull'Adda

(Fotogramma)

E' chiuso per lavori urgenti il ponte San Michele a Paderno d'Adda. La linea Milano-Monza-Carnate-Bergamo è interrotta. A partire da questa mattina, fino a nuova comunicazione, spiegano dal gestore dell'infrastruttura Rfi, non è attiva la circolazione ferroviaria che transita dal Ponte San Michele sull'Adda e che collega le stazioni di Paderno d'Adda e Calusco. "La totale sospensione del servizio per consentire interventi di manutenzione straordinaria", si evidenzia in una nota di Trenord.

I treni circolano tra le stazioni di Milano e Paderno e tra Calusco e Bergamo. I viaggiatori da e per Calusco, Terno e Ponte San Pietro verso Milano sono invitati a utilizzare i collegamenti alternativi via Bergamo-Treviglio-Pioltello-Milano.

Le stazioni di Calusco e Paderno d'Adda saranno collegate da un servizio di bus-navetta, soggetto alle condizioni del traffico stradale, per un tempo medio di percorrenza non inferiore ai 45 minuti. "Gli abbonamenti Trenord sono validi su entrambe le direttrici che collegano Bergamo a Milano" concludono.