Papa Francesco accolto da folla in festa a Palermo

Una folla in festa ha accolto, con ovazioni e grida di giubilo, Papa Francesco al foro italico di Palermo. A bordo della papa mobile Bergoglio ha salutato i fedeli che sventolavano le bandierine bianco-gialle del Vaticano. Migliaia le mani alzate per fotografare con i cellulari il passaggio del Santo Padre. A bordo della papa mobile con l'arcivescovo di Palermo anche monsignor Corrado Lorefice. Prima di raggiungere il palco, Papa Francesco si è avvicinato con il mezzo vicino alla folla che lo acclamava e ha preso in braccio un bambino.