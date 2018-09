Renzi: "Per una volta sono d'accordo con Salvini"

Immagine di repertorio (Fotogramma/Afp)

"Per una volta sono d'accordo con Salvini". E' il tweet di Matteo Renzi, dopo che ieri il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva polemizzato con un utente di Facebook, che aveva tirato in ballo i figli del leader della Lega, facendo intendere che non li avrebbe soccorsi, in caso di incidente stradale. "Chi scrive queste cose contro i figli di un avversario politico è un cretino. Cre-Ti-No" cinguetta Renzi.