"Amico di Israele", video online contro Klaus Davi

(Fotogramma)

"Sionista amico degli assassini di Israele. Ebreo massone sionista". Diversi insulti antisemiti sono contenuti in un video postato su You Tube e disponibile in diverse versioni, che prende di mira Klaus Davi, giornalista e titolare di una agenzia di comunicazione e attualmente collaboratore delle reti Mediaset, definito 'ebreo sionista'. Nel video dalla durata di 5'13 (ma ne esiste una versione di 7 minuti) si fa riferimento alla candidatura del giornalista per la carica di sindaco al comune di San Luca in Aspromonte dove non si vota da 4 anni a causa delle infiltrazioni mafiose.

Una voce fuori campo parla di "oscena buffonata del potere: mandare Klaus Davi, ebreo sionista di cittadinanza Svizzera, in Calabria, esattamente a San Luca. Per portare avanti una operazione di colonialismo ideologico e politico, dando per scontato che i sanluchesi, in quanto meridionali, e per di più calabresi e notoriamente 'ndranghetari' secondo l'assunto classicamente lombrosiano siano una razza inferiore africanoide, un popolo maledetto è 'atipicamente criminale'".

E ancora: "Ma di quale democrazia ci vuole parlare? - di quella che i suoi compatrioti ebrei israeliani sionisti e terroristi applicano in Palestina giocando al tiro a segno e così assassinando a sangue freddo poveri giovani ragazzi, fanciulle, bambini addirittura che manifestano inermi per la nakba, e saltando e ballando scompostamente quando ne ammazzano uno. La Calabria è stata per millenni maestra di civiltà. Magna Grecia docet. La Calabria, al centro del Mediterraneo, non ha bisogno di un Klaus Davi che scende dalle montagne svizzere per portarci la sua democrazia usuraia".

Nel video Klaus Davi viene indicato come "'amico' degli assassini israeliani di bambini che ballano quando vengono uccisi" frasi a cui vengono accompagnate scene di guerra e violenza nel conflitto mediorientale. Il video chiude con la frase "quale democrazia vuole portare in Calabria? Quella israeliana usuraia?" Il massmediologo - si apprende - ha presentato denuncia per diffamazione aggravata presso la caserma dei Carabinieri di via Fosse Ardeatine a Milano.