Esplode casa a Napoli, muore donna: era sotto sfratto

(Fotogramma)

Era stato comunicato lo sfratto per la famiglia che viveva nell'abitazione in via don Giovanni Minzoni, quartiere Pignasecca a Napoli, all'interno della quale è avvenuta l'esplosione che ha causato la morte di una 52enne. Secondo quanto si apprende dai residenti della zona, lo sfratto era stato comunicato proprio questa mattina. Non si esclude quindi che l'esplosione possa essere legata a un gesto disperato di uno dei residenti nell'appartamento, conseguenza dell'incombente obbligo di lasciare l'abitazione. Due i feriti, che sarebbero i figli della donna. E' in corso di accertamento la causa dell'esplosione, che potrebbe non essere stata causata da una bombola a gas.