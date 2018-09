Spaccio nel parco Rogoredo, sequestrati 2,5 chili eroina

A Milano i carabinieri hanno arrestato un 35enne di origine albanese per il possesso di 2,5 chili di eroina. Un chilo di sostanza illegale l'aveva con sé, il resto è stato trovato nel suo appartamento in via Sottocorno, oltre a 8mila euro in contanti e a sei chili di sostanze da taglio. L'uomo, incensurato, sarebbe coinvolto nello spaccio nel parco di Rogoredo.