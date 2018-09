Grillo: "Bene medicina personalizzata"

Fotogramma

Quella della medicina personalizzata -al centro della VII edizione della Giornata per la ricerca promossa dalla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica e dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Ircss, che si terrà domani a Roma a partire dalle 9 nell'aula Brasca del policlinico capitolino- "è una bella ipotesi di lavoro, ma bisognerà capire come inserirla in un Sistema sanitario nazionale che si finanzia con i prelievi fiscali dei cittadini". A sottolinearlo all'Adnkronos è la ministra della Salute Giulia Grillo, rispondendo a una domanda sul futuro della medicina personalizzata a margine del question time a Montecitorio.

"Noi siamo sempre felici se possiamo essere più risolutivi nell'attuazione della terapia - puntualizza la responsabile della Salute - però c'è un tema importante dal punto di vista dei costi. Quindi bisogna fare la cosiddetta valutazione dei benefici, quella che noi" addetti ai lavori "chiamiamo health technology assessment su tutte le nuove tecnologie".