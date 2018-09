Gdf, ricorrenza del patrono San Matteo

(AdnKronos)

In occasione delle ricorrenza di San Matteo patrono della Guardia di Finanza, nonché della Giornata della Memoria in ricordo di tutte le vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo e del servizio della Gdf, il comandante generale Giorgio Toschi ha deposto una corona d'alloro in onore dei caduti delle Fiamme Gialle. Successivamente, il generale Toschi ha presenziato all'alzabandiera solenne presso la caserma 'Piave' a Roma.

Come da tradizione, le Fiamme Gialle hanno anche assistito alla messa celebrata dall'arcivescovo ordinario militare per l'Italia, monsignor Santo Marcianò, e concelebrata dai cappellani militari alla sede di Roma, alla presenza del comandante generale Giorgio Toschi e dello stato maggiore della Gdf. Per il terzo anno si è celebrata la Giornata della Memoria, ricordando tutte le Fiamme Gialle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del servizio. Il comandante Toschi, recitata la 'Preghiera del Finanziere', ha rivolto all'ordinario militare e a tutti i finanzieri un indirizzo di "saluto e ringraziamento per l'impegno con il quale svolgono il proprio servizio".