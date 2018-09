Roma, incendio all'Umberto I

(Foto di repertorio/Fotogramma)

Un incendio è divampato nella notte, intorno alle 4.10, in un ripostiglio al piano terra del Reparto di Chirurgia III del Policlinico Umberto I d Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e sono state attivate le procedure di evacuazione dei degenti dai piani primo e secondo a causa della presenza di fumo. Spento l'incendio e messo in sicurezza il vano interessato, i piani primo e secondo, coinvolti, sono stati resi inagibili per permettere i necessari interventi. Non ci sarebbero intossicati.