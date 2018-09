Ferito da petardo, bimbo in coma

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' in come farmacologico ricoverato all'ospedale 'Marino' di Cagliari il bimbo di 10 anni che ieri a Siligo nel sassarese, dopo una partita di calcio di Promozione tra il Siligo e il Pozzomaggiore, ha raccolto da terra un petardo che gli è poi esploso in mano. Ricoverato dapprima in al 'SS Annunziata' di Sassari, dov’è stato operato per un ematoma alla testa, il bambino è stato poi trasferito nel corso della notte a Cagliari, e operato nel Reparto di Chirurgia della Mano all'ospedale 'Marino', dove gli sarebbero state amputate due dita. Massimo il riserbo dell'azienda sanitaria cagliaritana per la condizione di minore del bimbo.