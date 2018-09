Bari violenta, ancora spari in strada

Immagine di repertorio (Fotogramma)

A Bari è ancora una volta Far West. Un uomo di 36 anni è stato infatti ferito a colpi d'arma da fuoco in via Puglia, nel quartiere periferico 'San Paolo'. L'uomo è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco all'addome e da un altro al braccio, ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo. Sulla sparatoria indaga la Squadra Mobile della Questura.

Solo ieri la città era stata scossa da un'altra sparatoria, stavolta mortale, tra il quartiere di Carbonara e lo Stadio San Nicola. La vittima aveva 24 anni, il fratello di 33 anni è rimasto gravemente ferito. Entrambi erano a bordo di una moto quando da un'automobile (rubata qualche minuto prima) i sicari hanno iniziato a sparare colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali hanno raggiunto i due fratelli. La sparatoria e relativo inseguimento tra i due mezzi sono finiti quando la moto, l’auto e un’altra vettura si sono scontrate schiantandosi contro il guardrail. Gli occupanti dell'auto sono poi riusciti a fuggire.