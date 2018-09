Briatore indagato per corruzione

Flavio Briatore (FOTOGRAMMA/IPA)

L'imprenditore Flavio Briatore risulta iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Genova per corruzione, in riferimento al caso del suo yacht, il 'Force Blue', già al centro di una vicenda iniziata nel 2010, quando venne sequestrato dalla Guardia di Finanza al largo della Spezia, e proseguita con un processo per evasione fiscale nell'ambito del quale Briatore è stato condannato in secondo grado.

Dalla mattinata, dopo un blitz delle Fiamme Gialle, il commercialista di Briatore Andrea Parolini e l'ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini, si trovano agli arresti domiciliari anche loro con l'accusa di corruzione, per cui è co-indagato anche Briatore. Secondo l'accusa, Parolini avrebbe corrotto l'ex funzionario pubblico Pardini per tentare di alleggerire la posizione dell'imprenditore sulla vicenda della maxi evasione fiscale legata al 'Force Blue'.