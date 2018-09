Gourmet Dinner Show a Roma, c'è anche Salvini

Si è svolto ieri, nella straordinaria cornice della terrazza Caffarelli in Campidoglio, il Gourmet Dinner Show a cura della Nazionale Italiana Cuochi. La Federazione Italiana Cuochi ha presentato il team azzurro che rappresenterà il Paese e la nostra cucina nell'importante competizione culinaria della Coppa del Mondo in Lussemburgo. Era presente anche il ministro degli Interni Matteo Salvini. Emanazione ufficiale della Fic, il team Nazionale ha offerto agli ospiti della serata la degustazione di alcune creazioni che ne hanno messo in evidenza il talento, valorizzando i prodotti italiani. L'appuntamento segue le sessioni d'allenamento svolte in tutt'Italia dagli chef Junior e Senior Nic per perfezionare programmi e piatti delle competizioni di cucina calda, che li vedrà protagonisti insieme ai campioni uscenti delle trascorse Olimpiadi di Erfurt e ad altri team nazionali di ogni continente. ''E' un'occasione per incontrarsi, ma anche un modo per comunicare un mondo forse lontano da quanti non abbiano competenze tecniche avanzate sulla cucina'', ha dichiarato il Presidente Fic, Rocco Pozzulo. ''Un contesto, quello dei concorsi internazionali, non trascurabile'', ha ribadito lo Chef Seby Sorbello che organizza l'evento, come responsabile commerciale della FederCuochi: ''Se solo pensiamo a quale importante veicolo d'innovazione e diffusione dei prodotti siano queste vetrine in un mercato globale''. Insomma, una serata all'insegna dell'alta cucina utilizzando al meglio i prodotti Made in Italy. A fare gli onori di casa a prestigiosi colleghi ed autorità è stato Andrea Azzarone che ha ospitato l'evento, ad accoglierli i vertici della Federazione con Alessandro Circiello Public Affairs Fic. Presenti tra gli ospiti, oltre a Salvini, il nuovo Ad di Trenitalia Gianfranco Battisti , il generale dei carabinieri forestali Roberto Riccardi , il presidente di FederAlimentare, Luigi Scordamaglia, Jimmy Ghione, Giancarlo Magalli, Silvia Salemi .