Milano, tassista abusivo stupra cliente

(Fotogramma)

Stupro e rapina di una cliente. Queste le accuse all'uomo di origine marocchina fermato oggi dai carabinieri del comando provinciale di Milano per violenza sessuale, rapina e sequestro di persona. La presunta vittima dell'uomo, tassista abusivo, sarebbe una giovane donna. Il fatto è accaduto tra la zona Corvetto di Milano e Corsico.

Non si tratta del primo caso di questo tipo avvenuto a Milano. Lo scorso giugno un altro tassista abusivo di 61 anni è stato denunciato per abusi da una giovane cliente che ha riferito di aver preso il taxi per tornare a casa dopo una serata con gli amici in un locale. L'uomo è stato arrestato il 19 luglio scorso.