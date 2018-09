Trovato morto in un pozzo 16enne scomparso

Immagine da Fotogramma e 'Chi l'ha visto'

E' stato ritrovato cadavere il 16enne Giuseppe Balboni, scomparso la mattina del 17 settembre scorso a Zocca nel modenese. Il giovane era uscito di casa il lunedì intorno alle 6.45 con il suo scooter rosso e di lui non si è saputo più nulla. Il corpo del ragazzo era in un pozzo in località Tiola di Castello di Serravalle nel bolognese. In un primo tempo le indagini di carabinieri e vigili del fuoco come si legge su 'Chi l'ha visto' avevano portato a individuare il suo motorino a sette chilometri da casa, dietro a una fontanella, nascosto da arbusti e sterpaglie. Poco distante il casco e il giubbotto nero. Il giorno dopo la terribile scoperta.