La adesca su Facebook e la violenta, fermato 39enne

Fermato con l'accusa di violenza sessuale. Il provvedimento è stato eseguito ieri nei confronti di un uomo di 39 anni di origine romena, già ricercato a livello internazionale, nella sua abitazione a Pero, alle porte di Milano.



Nel pomeriggio del 26 agosto, l'uomo ha abusato di una ragazza di 24 anni di origini moldave in un appartamento a Rozzano, intestato alla madre, dopo aver convinto la giovane, residente in provincia di Salerno, a incontrarsi a Milano con la scusa di un'offerta di lavoro: il 39enne, infatti, gestiva una pagina Facebook con il nome di 'Rozzano Alex' dove convinceva soprattutto ragazze dell'est Europa ad andare nel capoluogo lombardo per accettare un lavoro di badante.

La ragazza si era fatta convincere. Una volta arrivata all'appartamento dell'uomo a Rozzano, però, le è parso subito un inganno: il 39enne avrebbe calmato la ragazza prima offrendole qualcosa da bere in un bar, poi parlando al telefono con la madre della giovane che, insospettita, si era messa in contatto con casa.



Una volta rientrati nell'appartamento dell'uomo si è compiuta però prima l'aggressione poi la violenza sessuale. E' stato poi lo stesso uomo ad aver allontanato la ragazza da casa. Spaesata, la 24enne ha denunciato tutto ai carabinieri. Dopo alcuni giorni di indagini, l'arresto nell'appartamento a Pero dove i militari hanno fatto irruzione e arrestato l'uomo. Alla ragazza è stata data una prognosi di 40 giorni a causa del setto nasale rotto.