Milano, sequestrati 1100 chili di droga

Sequestrato lunedì scorso a Milano un quantitativo di 1100 chili di hashish per un valore di 11 milioni di euro. L'operazione dalla squadra mobile ha portato all'arresto di un uomo di 44 anni, residenza zona Bonola a Milano, che gestiva il traffico di droga in un garage in via Padova. Gli agenti, dopo una settimana di pedinamenti, hanno sorpreso il 44enne, già noto alle forze di polizia sempre per spaccio, fuori dal garage che parlava con altri due pregiudicati. Fatto irruzione, gli agenti hanno trovato 69 confezioni di droga per 15 kg ciascuno e 6500 euro in contanti. Secondo la polizia la droga avrebbe seguito la rotta del Nord Africa: insieme alle confezioni ben sigillate per impedire umidità sono stati trovati apparecchi radar per la navigazione in mare usati per segnalare la presenza di altre imbarcazioni nel raggio di pochi metri. La droga era destinata, oltre alle piazze milanesi, al Nord Europa.