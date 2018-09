Medico legale accoltellato, c'è un fermo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un medico legale è stato ucciso oggi a Sanremo, nell'imperiese. E' successo in via Fratti nel tardo pomeriggio. Sul posto 118 e carabinieri: per l'uomo, colpito a coltellate, non c'è stato nulla da fare, era già deceduto all'arrivo dei soccorritori. I militari hanno fermato un uomo, il presunto aggressore.

Dalle prime ricostruzioni tutto sarebbe accaduto intorno alle 18 nello studio, dove il presunto omicida ha fatto irruzione armato di coltello, colpendo il medico alla gola e al torace. I carabinieri hanno rintracciato un testimone che si trovava nello studio al momento dei fatti e che potrebbe fornire elementi utili. Ancora ignoto il movente. Non viene esclusa alcuna ipotesi compresa quella di un contenzioso medico tra l'omicida e la vittima.