Roma, due sedicenni travolte sulle strisce: gravi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Due ragazze di 16 anni sono state investite da un'auto, guidata da una ragazza di 23 anni. E' accaduto intorno alle 12.30 in viale Regina Margherita, all'altezza di piazza Rio de Janeiro, a Roma. Le due sedicenni, da una prima ricostruzione, erano sulle strisce pedonaliquando sono state travolte: sono state soccorse e trasportate in codice rosso all'Umberto I. Sul posto è intervenuta la polizia locale del II Gruppo Sapienza per effettuare i rilievi.