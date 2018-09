Soffoca la sorella e accoltella il fratello

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Ha ucciso la sorella, probabilmente soffocandola, al culmine di un litigio per motivi economici. E' successo ad Avellino questa mattina, intorno alle 6.30. La vittima aveva 78 anni. Il presunto omicida, un pensionato 71enne si è poi scagliato contro un altro fratello colpendolo con un'arma da taglio.

Il 71enne adesso viene interrogato dai carabinieri del Comando provinciale che stanno cercando di ricostruire anche il movente dell'omicidio. L'altro fratello, ferito, si trova ricoverato in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni.