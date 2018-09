Forte scossa in Calabria

(Xinhua)

Terremoto in Calabria. A quanto segnala l'Ingv, alle 07:24 nella costa calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria), si è registrata una scossa di magnitudo 4.2. Al momento non risultano danni a persone e cose. "Il sisma è stato molto superficiale, a 11 km d profondità a mare, qualche chilometro al largo di Palmi e quindi si è avvertita in modo molto distinto", ha affermato all'Adnkronos Carlo Tansi, capo della Protezione civile regionale della Calabria, sottolineando che "al momento non sono arrivate segnalazioni importanti".

Al momento "non si possono fare considerazioni sui fenomeni sismici - ha aggiunto - bisogna aspettare le prossime ore per verificare se si tratta di un fenomeno isolato o se ci sta un quadro evolutivo di questo sistema di faglie che potrebbe fornire ulteriori elementi nelle prossime ore".

Tansi ha inoltre ricordato che "è attiva la sala operativa regionale allo 800222211, h 24 tutti i giorni dell'anno, dove gli operatori risponderanno ai cittadini che vogliono segnalare criticità". Intanto si sta valutando la chiusura delle scuole. "Ci sono scuole adeguate dal punto di vista dell'anti-simica, altre che non lo sono. In base ai casi demandiamo la decisione di aprire o meno la scuola ai singoli dirigenti", ha spiegato il capo della protezione civile regionale.