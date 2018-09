Paura in chiesa a Roma: sfregia statua e minaccia suora

(Fotogramma/Ipa)

Ha danneggiato, usando una colonna di gesso prelevata dalla cappella, la statua di San Luigi Gonzaga e l'altare sottostante e poi ha minacciato una suora, presente nella chiesa, che ha tentato di fermarlo. E' quanto accaduto stamattina intorno alle 8 nella Chiesa Santo Spirito in Sassia, a Roma, dove un uomo di nazionalità polacca è stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma. L'uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato e violenza privata e sarà trasferito nel carcere di Regina Coeli. Al momento non ci sarebbe alcun movente che avrebbe spinto l'uomo a compiere il folle gesto.