Scontro tra tir sull'A4

Incidente in A4 tra due mezzi pesanti questa mattina, intorno alle 7, al km 365,800 in direzione Venezia, nel comune di Vigonza (Padova). Non risultano feriti, ma l'incidente sta provocando 6 km di coda, anche in competenza autostrada Brescia-Padova e 4 km in A13, in aumento. Sono in corso le operazioni di soccorso meccanico, per la rimozione dei mezzi, un autotreno e un autoarticolato, che occupano la prima corsia di marcia e quella di emergenza e gli interventi di pulizia del manto stradale, a causa della perdita di carburante da parte di uno dei due mezzi coinvolti. Si procede a rilento in corsia centrale e di sorpasso.