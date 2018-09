Travolge e uccide 15enne: era ubriaco

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Era ubriaco alla guida. L'uomo, un 45enne di Silius, ha investito e ucciso attorno alle 21 di tre giorni fa, un ragazzo di 15 anni che passava in una via del centro del paese sardo di Sant'Andrea Frius. Dai prelievi, effettuati subito dopo la tragedia, è risultato un tasso alcolemico superiore ai limiti della legge. Oltre all'accusa di omicidio stradale per il 45enne scatta ora anche la contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza.