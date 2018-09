Palazzina in fiamme a Milano

(Fotogramma)

Incendio a Milano, in via Davanzati all'angolo via Candiani, nella periferia nord della città. Le fiamme, divampate intorno alle 18.30, hanno interessato una palazzina di tre piani. I vigili del fuoco, che dovranno accertare le cause del rogo, hanno fatto evacuare gli appartamenti. Non si registrano feriti. Questa mattina, in un altro incendio divampato in via Giovanni Battista, è deceduto nel suo appartamento un uomo di 78 anni.