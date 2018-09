"Rischio caduta": Ikea ritira lotto plafoniere

(FOTOGRAMMA)

Controllare la data di produzione di un particolare tipo di plafoniera Ikea. E' l'invito che il colosso svedese fa a tutti i clienti che hanno acquistato questo prodotto dopo il 1° agosto 2016. L'azienda, si legge in una nota, "ritira dal mercato le plafoniere CALYPSO che riportano le date di produzione (AASS, anno-settimana) comprese tra 1625 e 1744 (anche queste due date di produzione sono incluse)".

Una decisione arrivata dopo aver "ricevuto segnalazioni di episodi in cui il paralume in vetro della plafoniera è caduto" sottolinea Ikea, che - "per non esporre i propri clienti ad alcun rischio - ritira dal mercato le plafoniere" e chiede di "riportare il prodotto in negozio per la sostituzione con una nuova plafoniera" o "per ricevere il rimborso. Non è richiesto lo scontrino fiscale".



"Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante - prosegue la nota -, abbiamo ricevuto segnalazioni di episodi in cui il paralume in vetro della plafoniera CALYPSO è caduto. Per tutelare i nostri clienti ed evitare altri incidenti, abbiamo deciso di ritirare questo prodotto dal mercato, offrendone la sostituzione o il completo rimborso".