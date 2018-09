Due morti in montagna

(Fotogramma)

Giornata tragica sulle montagne dell'Alto Adige con due morti in poche ore. Un alpinista ha perso la vita sulla via ferrata Tabaretta sull'Ortles. L'incidente si è verificato verso mezzogiorno sulla via ferrata considerata una delle più difficili delle Alpi. L'alpinista è precipitato a quota 2.800 metri, per 500 metri, morendo sul colpo. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino di Solda in collaborazione con l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Il secondo incidente mortale si è verificato verso le 14 sulla Croda Fiscalina nelle Dolomiti di Sesto. Dalle prime informazioni si tratterrebbe di un turista tedesco caduto lungo un canalone.