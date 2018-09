70enne violentata a Milano, fermato già condannato per stupro

(Fotogramma)

Era stato già condannato a 10 anni per violenza sessuale contro una 30enne a Genova, avvenuta nel 2009, il rumeno 42enne fermato questa mattina dagli agenti della squadra mobile di Milano per aver violentato e rapinato una donna di 70 anni lo scorso 21 settembre a Milano. Una condanna scontata fino al 2012 in un carcere italiano per poi terminare la pena in Romania. L'uomo è stato portato presso la Casa Circondariale di Mantova.