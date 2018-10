All'Università Bicocca 'Human Legacy', ospite sindaco Sala

(Fotogramma)

L’Università di Milano-Bicocca ospita il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione dell’iniziativa 'Human Legacy – L’esperienza dei grandi eventi urbani. Da Expo 2015 a Dubai 2020', un’analisi del lascito culturale della passata esposizione che si proietta verso il futuro ed Expo Dubai 2020.

L’incontro si svolgerà mercoledì 3 ottobre alle 18 nella torre dell’Ateneo milanese in viale Sarca, 230, all’incrocio con via Chiese. Per l’occasione saranno disponibili copie del libro 'Human Legacy – Esperienza dei grandi eventi urbani. L’eredità immateriale di Expo 2015' di Matteo Colleoni, Valentina Di Francesco, Stefano Frattini, Silvia Mugnano e Giampaolo Nuvolati (Scalpendi editore). Gli interventi degli autori e degli ospiti saranno introdotti da Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e Cristina Messa, rettore dell’Università di Milano-Bicocca.

Dopo i saluti istituzionali di sindaco e rettore, ci sarà la tavola ritonda 'Verso Dubai 2020: dall’eredità di Expo Milano al Medio Oriente', coordinata da Francesca Zajczyk, Università di Milano-Bicocca. Intervengono: Alberto Meomartini, presidente di Museimpresa; Giampaolo Nuvolati, direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano-Bicocca; Livia Pomodoro, presidente del Milan Center for Food Law and Policy; Claudia Sorlini, presidente del Comitato scientifico per Expo 2015 del Comune di Milano. Conclude Paolo Galli, delegato del rettore per le attività di Expo Dubai 2020, Università di Milano-Bicocca.