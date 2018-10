Coltellate al petto alla moglie, fermato 81enne

(Fotogramma)

È in prognosi riservata al San Gerardo di Monza la donna che questa mattina alle 9.30 è stata accoltellata dal marito nella loro abitazione in via Pellizzali 40 a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. L'uomo, un pensionato di 81 anni, al termine di una lite avrebbe colpito la moglie, anche lei pensionata di 77 anni, con due coltellate al petto.

L'uomo ha poi ferito alla mano la vicina di 87 anni corsa sul pianerottolo dopo aver sentito le urla della 77enne. È stato poi il figlio della vicina ad allertare il 118 e quindi i carabinieri della radio mobile di Vimercate. I militari hanno fermato l'81enne poco lontano da casa e soccorso la donna che è stata trasportata in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza. La prognosi resta riservata. La coppia ha tre figli che vivono però fuori casa. Secondo un primo accertamento dei carabinieri non ci sono state precedenti denunce a carico dell'uomo.