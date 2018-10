Incendio in casa, muore anziano a Roma

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento al quinto piano di uno stabile in via Accademia Tiberina 5, a Roma. Nel rogo è morto un uomo di 79 anni. Sul posto, poco prima delle 3, sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto di un'Autoscala. All'interno dell'abitazione i vigili del fuoco hanno trovato il corpo parzialmente carbonizzato dell'anziano. L'edificio è stato evacuato durante le operazioni di spegnimento del rogo a scopo precauzionale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Roma San Sebastiano e della Settima sezione di Via In Selci. Da una prima ricostruzione sembra che le fiamme siano partite dalla cucina ma le cause dell'incendio sono ancora da accertare.