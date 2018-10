Cos'è la ricina

(Fotogramma/Ipa)

La ricina, per la quale è scattato l'allarme al Pentagono, è una sostanza tossica altamente letale, estratta dalla pellicola interna del rivestimento del seme del ricino. La tossina è un derivato letale del seme della pianta impiegata per fini ornamentali per le sue foglie palmate e i fiori di colore acceso, ma altri derivati non sono nocivi, come l'olio di ricino, un purgante un tempo molto usato, anche utilizzato come combustibile o concime.

La ricina può provocare la morte per asfissia se entra in contatto con l'ugola e l'apparato respiratorio, causando un gonfiore fino a portare al soffocamento. Se invece viene ingerita, la sostanza velenosa provoca sintomi che vanno dai crampi allo stomaco, al vomito e alla dissenteria fino a portare alla morte, in pochi giorni, dopo atroci dolori. I sintomi possono essere tardivi e possono comparire anche dopo 10-24 ore dall'esposizione alla sostanza tossica.