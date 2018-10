17enne malata di tumore picchiata da compagna di classe

(FOTOGRAMMA/IPA)

Una ragazza di 17 anni, malata di cancro, bullizzata e picchiata da una compagna di classe. Accade in una scuola di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, secondo quanto rivela 'Il Mattino'. La giovane è finita all'ospedale dopo essere stata "aggredita da una compagna di classe". Ma non era la prima volta che la ragazza veniva presa di mira. A denunciare l'accaduto alla polizia sono stati i genitori della giovane.

"Nostra figlia è stata presa di mira da una compagna che la insulta, la minaccia e la colpisce anche fisicamente - spiega il padre della ragazza - abbiamo deciso di raccontare in qualche modo cosa sta accadendo perché temiamo per la sua salute psicologica e pretendiamo più collaborazione da parte del personale scolastico". Nelle carte si riportano anche alcune offese verbali di cui è stata vittima la ragazza, tra cui persino "devi morire".