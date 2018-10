Esplosione in azienda chimica, un ferito a Milano

(Fotogramma)

Un uomo è rimasto ferito nell'esplosione avvenuta in una azienda chimica a Marcallo con Casone, Comune in provincia di Milano. Alle 15, per cause ancora da accertare, si è verificata l'esplosione, a cui è seguito un incendio. Tredici persone sono rimaste coinvolte e un uomo di 38 anni è stato trasportato in codice giallo in ospedale, con ustioni al volto e alla testa. Gli altri presenti sono illesi. Sul posto, si comunica dall'Areu, sono intervenuti tre mezzi di base, un elicottero e due mezzi di coordinamento, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.