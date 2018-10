Ischia, yacht in fiamme al porto

Fiamme su uno yacht nel porto di Ischia. L'incendio è scoppiato a bordo del natante nel pomeriggio, ancora da accertare le cause. Non risultano persone ferite. Le fiamme hanno generato - come è possibile vedere nel video girato da Salvatore Lauro - un'alta colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Lo yacht è stato trainato all'esterno del porto per allontanare le fiamme dalle altre imbarcazioni presenti. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco.