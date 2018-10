Al via ricostruzione scuoladi Muccia grazie a 'Bocelli Foundation'

Al via la ricostruzione della scuola di infanzia 'E. De Amicis' di Muccia, resa inagibile dal rovinoso sciame sismico del 2016 grazie al progetto della Fondazione Andrea Bocelli. Il corpo dei Vigili del Fuoco, dopo aver terminato l’abbattimento, consegnerà, infatti, il cantiere alla Fondazione. "Sono attività che rientrano nell’ambito del nostro intervento nel cratere – ha affermato il Comandante di Ancona Pierpaolo Patrizietti – l’emozione e la soddisfazione più grandi sono quelle di lavorare rispettando i tempi e soprattutto la parola data".

"Lavoriamo ogni giorno per favorire il dialogo tra pubblico e privato - sottolinea Laura Biancalani, direttore Generale Abf - perché siamo convinti che solo così, sia possibile fare incontrare realmente esigenze, bisogni e, perché no, anche i sogni. Oltre a collaborare fianco a fianco con i tecnici e con il Commissario Straordinario per la ricostruzione, siamo accanto le famiglie ed ai piccoli studenti che sognano appunto una scuola colorata, piena di luce e di opportunità".

L’approccio è il medesimo del progetto di ricostruzione attuato dalla Fondazione in partnership con Only the Brave Foundation a Sarnano: restituire alla comunità tutta i punti di riferimento di una quotidianità mutata e ancora precaria. Centocinquanta giorni dalla consegna del cantiere da parte del Comune sono il tempo che si è data, anche questa volta, la Fondazione Andrea Bocelli.

Tanti occhi lucidi, a Muccia, ed un messaggio fortemente positivo proposto dal sindaco ai bambini e agli insegnanti: "Nonostante le forti emozioni, nonostante che il 95% delle nostre abitazioni sia ancora non agibili, oggi siamo testimoni di un nuovo inizio della nostra comunità che presto avrà il primo edificio pubblico... Una scuola che ospiterà i nostri bambini, il futuro di Muccia".

"Un grazie sentito a tutti coloro che ci sono stati e ci saranno ancora vicini - afferma il vice presidente Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli. Il nostro pensiero e il nostro affetto vanno a coloro che hanno permesso l’avvio del progetto, donando tramite la campagna Sms Solidale dedicata al progetto e promossa dal 26 agosto all'11 settembre". Chi lo desidera può continuare a inviare il suo contributo su dona.andreabocellifoundation.org o contattando info@andreabocellifoundation.org.