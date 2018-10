Omicidio Noemi, 18 anni al fidanzato

(Fotogramma)

Il gup del tribunale dei Minorenni di Lecce ha condannato L.M., 18 anni, a 18 anni e 8 mesi per l'omicidio della sedicenne Noemi Durini, di Specchia, avvenuto il 3 settembre dell'anno scorso. Il giovane, all'epoca 17enne, fidanzato della vittima, aveva confessato il delitto e fatto ritrovare il cadavere della ragazza 10 giorni dopo il delitto. Il processo si è svolto con rito abbreviato.

Il pubblico ministero Anna Carbonara aveva chiesto 18 anni per l'omicidio mentre la richiesta era stata di circa poco più di 1 anno e mezzo per altri reati come furto, danneggiamento e lesioni. L'avvocato della madre di Noemi, Mario Blandolino, ha detto di voler aspettare le motivazioni della sentenza per comprendere il modo in cui si è regolato il giudice per le udienze preliminari, cioè se ha accolto in toto la richiesta dell'accusa sull'omicidio e solo in parte le richieste relative agli altri reati oppure se si è regolato in un’altra maniera.

Il cadavere di Noemi venne fatto trovare dall'imputato dieci giorni dopo il delitto in un uliveto di Castrignano del Capo. In aula oggi oltre al padre di Noemi, Umberto, assistito dall'avvocato Francesco Zacheo, anche la madre Imma Rizzo e la sorella di Noemi. Ieri l'avvocato della difesa Luigi Rella aveva chiesto una nuova perizia psichiatrica, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'esclusione della premeditazione.