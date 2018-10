Enrico Coscioni: "Campania risponderà a nuovi bisogni malati cuore"

(Fotogramma)

"La Regione Campania ha con coraggio sviluppato una rete ampia e articolata per rispondere alle esigenze dell'acuzie cardiologica, al fine di raggiungere gli standard nazionali e internazionali di efficienza ed efficacia dell'assistenza cardiologica". E' l'impegno sottolineato da Enrico Coscioni, consigliere del presidente della Giunta regionale per i temi attinenti alla sanità, con delega ai rapporti con gli organismi regionali e del Governo in materia di sanità-Regione Campania, intervenuto a Salerno all'evento 'Il segreto della longevità nel Cilento a servizio dei pazienti', organizzato da Aisc, Associazione italiana scompensati cardiaci.

"Il prossimo inderogabile obiettivo è quello di rispondere alle nuove esigenze che stanno emergendo - precisa - con l'incremento delle malattie cronico-degenerative di cui lo scompenso cardiaco è uno degli aspetti più rilevanti. La risposta non può che nascere da un'alleanza che vede coinvolto l'ospedale, il territorio e le famiglie".