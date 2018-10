Incidente in Norvegia, feriti 7 militari italiani

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Sette militari italiani sono rimasti lievemente feriti questa mattina nei pressi di Valldal, nel Nord della Norvegia, in un incidente. Lo rende noto lo Stato maggiore della Difesa. Un veicolo militare, durante un’attività di ricognizione, è uscito di strada ribaltandosi a causa del ghiaccio presente sul manto stradale. Dei sette militari a bordo quattro sono stati medicati sul posto, mentre per gli altri tre è stato necessario il ricovero presso l’ospedale civile di Trondheim per ulteriori accertamenti. Al momento, solo uno di loro è stato trattenuto in osservazione, ma, comunque, hanno tutti avuto la possibilità di contattare i familiari in Italia per informarli personalmente circa le loro condizioni di salute.

‪Da alcuni giorni, in Norvegia, ricorda la nota, è in atto la più importante esercitazione della Nato, la 'Trident Juncture 2018', che, oltre a essere un momento di addestramento fondamentale per mantenere e incrementare l’interoperabilità tra i 28 Paesi membri dell’Alleanza atlantica, costituisce un’occasione unica per rafforzare la coesione e la solidarietà, nonché per dimostrare l’alto livello di preparazione e la prontezza di reazione ad eventuali minacce di tipo convenzionale.

Le Forze armate italiane hanno un ruolo di primaria importanza, essendo responsabili per tutto il 2018, attraverso il Comando del Corpo d’Armata di Reazione Rapida di Solbiate Olona, della Nato Response Force, complesso di forze in prontezza operativa costituito da diverse componenti: terrestre, marittima, aerea e di forze speciali.