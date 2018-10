Milano, stuprò due ragazze: condannato a 8 anni

È stato condannato a otto anni di carcere l’uomo di origine albanese, tassista abusivo, arrestato a gennaio per aver violentato due ragazze tra luglio 2016 e novembre 2017. "Chiaramente apprendiamo positivamente la notizia, convinti però che si sarebbe potuti essere più severi con una persona che ha compiuto, due volte, un reato infamante nei confronti di due giovani ragazze. Nella Milano dell’accoglienza incontrollata di Sala, ormai, purtroppo gli stupri sono all’ordine del giorno, quasi tutti per mano di stranieri", commenta Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia.