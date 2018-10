Travolge e uccide due pedoni

(Fotogramma)

Due pedoni investiti e uccisi da un'auto e forse una terza vittima. E' il bilancio di quanto accaduto la scorsa notte lungo la strada provinciale 2 che attraversa Bellusco, comune in provincia di Monza e Brianza. Due persone, di 33 e 38 anni, sono state travolte e uccise da una vettura mentre percorrevano a piedi la provinciale. L'allarme ai soccorritori è arrivato intorno alle 3.45.

Inutile il tentativo di rianimare uno dei pedoni riverso sull'asfalto, così come di salvare il secondo giovane trovato in fondo a una scarpata che costeggia la strada. Le forze dell'ordine sono ancora impegnate nelle ricerche in zona: l'ipotesi è che una terza persona potrebbe essere stata investita. Alla guida dell'auto c'era una ragazza di 21 anni che è stata soccorsa in stato di choc. Sull'incidente indagano i carabinieri di Vimercate.