Nubifragio a Lamezia, si cerca il bimbo disperso

Continuano in Calabria le ricerche del bambino scomparso dopo la morte della madre e del fratello. Oggi dovrebbe alzarsi un elicottero messo a disposizione dalla Protezione Civile Calabria, con a bordo gli uomini del soccorso Alpino, per una ricognizione aerea. Le operazioni sono complesse, ci sono importanti accumuli di acqua e fango (fino a 70 cm) nell'area di ricerca. Sono impiegati oggi 40 operatori del soccorso Alpino e due unità cinofile.

Intanto è stata ripristinata la circolazione sulla strada statale 106 'Jonica', a Crotone tra i km 259,757 e 259,983. Il tratto stradale era stato chiuso ieri in entrambe le direzioni e in via precauzionale a causa delle esondazioni del fiume Neto. Il traffico è di nuovo regolare in entrambe le direzioni.