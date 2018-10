Roma, muore investito da bus turistico a via Cavour

Un uomo di 54 anni è morto dopo essere stato investito da un bus turistico in via Cavour a Roma, in zona centro storico. E' successo intorno alle 11. Sul posto, all'altezza del civico 221, sono intervenuti gli agenti del I Gruppo della Polizia Locale per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell'incidente. La via è stata chiusa al traffico da largo visconti Venosta a via Annibaldi.